Организация Объединенных Наций (ООН) призвала стороны конфликта на Донбассе снять все ограничения на свободу пересечения линии соприкосновения. Также организация просит открыть все контрольные пункты въезда-выезда.

Такое заявление сделала заместитель генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари ДиКарло, на заседании Совбеза ООН.

Так, с начала пандемии COVID-19 и фактическим закрытием линии разграничения стало сложнее доставлять гуманитарную помощь на Донбасс. Особо страдают пенсионеры, которые не могут попасть на подконтрольную территорию и получить свои деньги.

«Мы настоятельно призываем всех, кто оказывает влияние, помочь снять ограничения на свободу передвижения через линию соприкосновения и обеспечить работу достаточного количества КПВВ», — заявила ДиКарло.

Она также добавила, что 120 партнеров пытаются оказать помощь более 1,9 млн граждан Украины, которые нуждаются в ней в соответствии с гуманитарным планом реагирования ООН.

Как мы уже рассказывали ранее, Путин заявил, что вопрос присоединения Донбасса к России «сложный и важный» и решать его нужно исключительно «в интересах всех россиян».

А вчера, 10 февраля, было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Ранения получил украинский военнослужащий.