Спортсмена Василия Вирастюка выдвинула кандидатом в народные депутаты Украины на промежуточных выборах в округе №87, которые состоятся в Ивано-Франковской области, партия «Слуга народа«.
Соответствующее решение «Слуга народа» приняла на своем съезде 11 февраля, сообщает нардеп Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.
«Василий – известный спортсмен и актер, родился и вырос в Киеве. Пожалуй, каждому он известен как самый сильный человек мира. А еще Василий Вирастюк возглавляет тренерский состав Invictus Games: Team Ukraine и занимается реабилитацией ветеранов. И теперь хочет помогать им на государственном уровне. Это истинный патриот, который много помогает украинской армии, очень открытый и приятный человек, с большим желанием и вдохновением работает для своей страны!» – пояснила политик.
Как мы уже рассказывали ранее, народный депутат Александр Дубинский прокомментировал свое исключение из фракции «Слуга народа».
А также, депутат фракции «Слуга народа» Елизавета Богуцкая, которая уже переболела COVID-19, заявила о бесполезности масок. Свое утверждение она аргументирует тем, что якобы знает, где инфицировалась коронавирусом — в маршрутке, в которой ехала в маске.