День святого Валентина, 14 февраля, будет гармоничным не только в плане романтики, но и в плане любых новых начинаний.
Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом в комментарии Обозревателю рассказала астролог Людмила Халанская.День святого Валентина: ПЦУ огорчила поклонников праздника
«Вечер 14 февраля 2020 года — наиболее оптимальное время для благоприятного течения процессов, которые вы в это время решите начать», – сообщила она.День святого Валентина: забавные и романтичные валентинки и поздравления
Она также добавила, что гороскоп начатых 14 февраля дел и событий будет гармоничным. Халанская отметила, что особенно благоприятным будет вечер Дня влюбленных:День святого Валентина: красивые пожелания и лучшие валентинки
«Почему особенно вечер? В астрологии имеет значение время начала, зарождения чего-либо, будь то жизнь человека или новое дело. Именно от времени начала (рождения) зависит, какие события произойдут в процессе, что может, а чего не может случиться».