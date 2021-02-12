Украину захлестнет вторая волна заболеваемости COVID-19 и укротить ее мы не успеем, ведь для этого нужно провести более 30 миллионов вакцинаций (свыше 60 миллионов доз).

Такое мнение в интервью «Фактам» высказал директор Института биохимии имени Палладина академик Сергей Комисаренко.

По его мнению, через непродолжительное время в Украине начнется вторая волна COVID-19: «Ее не удастся упредить или значительно ослабить, если не успеют до лета или, в крайнем случае, до осени вакцинировать не менее половины населения Украины. Но так много людей у нас вряд ли вакцинируют за столь короткий срок. Следует понимать, если Украина в ближайшее время получит, скажем, 100 или 200 тысяч доз, то это будет каплей в море — нам нужно во много раз больше».

По его словам, чтобы победить вирус, надо провести более 30 миллионов вакцинаций. Это свыше 60 миллионов доз.

При этом он добавил, что сейчас Украине помогает то, что в нашей стране распространен менее контагиозный штамм, чем к примеру, в Британии:

«Хотя научно доказать мы это не можем, поскольку никто в нашей стране не проводит исследования генома коронавируса. Поэтому не известно, чем «наш» вариант коронавируса отличается от «британского» или «американского». Но если действительно в Украине менее заразный штамм, то это является еще одной важной причиной снижения у нас количества случаев заболевания».

Как сообщалось ранее, Венгрия одобрила использование российской вакцины «Спутник V». В ближайшее время в обход регулирующих органов Евросоюза стартует вакцинация людей, которые не страдают хроническими заболеваниями.

Как сообщалось ранее, ВОЗ и ЮНИСЕФ критикуют систему распределения вакцин от коронавируса в мире. Из 128 миллионов введенных на сегодняшний день доз вакцин более трех четвертей прививок сделаны всего в 10 странах. На эти страны приходится 60 процентов мирового ВВП. При этом почти 130 стран, где живет 2,5 миллиарда человек, еще не сделали ни одной прививки.