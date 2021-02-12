51% украинцев считают угрозу коронавируса преувеличенной. При этом 65% украинцев готовы сделать прививку против коронавируса, если вакцина будет общедоступной и безопасной.

Об этом свидетельствуют результаты глобального опроса Международной ассоциации Гэллап. В Украине опрос проводили Фонд «Демократические инициативы» и Киевский международный институт социологии.Опрос проводили в 47 странах мира с участием 45 тысяч взрослых человек. В течение 2020 года Международная ассоциация Гэллап следила за развитием глобального мнения о пандемии. В Украине опросили 1000 человек от 18 лет и старше.

Данные опроса свидетельствуют о том, что в среднем в мире 42% людей верят, что угроза COVID-19 преувеличена. Интересно, что этот процент меняется в зависимости от ситуации с заболеваемости. Так, в начале 2020 года было распространено мнение, что угроза от коронавируса преувеличена, но во время первого пика заболевания количество сторонников этого мнения стало меньше. Затем когда несколько уменьшилось количество инфицированных, вера в преувеличения проблемы начала расти. Осенью, во время второй волны, картина снова изменилась.

Более склонны считать угрозу здоровью преувеличенной в Индии, Афганистане (по 58%), на Филиппинах (70%), Нигерии (64%) и Кении (60%).

В то же время в Финляндии, Японии, Австралии, Вьетнаме, Южной Корее, Грузии наоборот более 70% считают, что угроза не преувеличена.

При этом 67% людей заявляют, что будут делать прививки против COVID-19, если вакцина будет общедоступной и будет считаться безопасной и эффективной.

Наибольшую готовность к вакцинации проявляют опрошенные во Вьетнаме (98%), Южной Корее, Ираке (88%), Таиланде (85%), Индии (84%). А вот больше всего о нежелании вакцинироваться заявляли в Боснии и Герцеговине, Сербии, России, Северной Македонии, Швейцарии, Кении.

В Украине 65% готовы сделать прививку против коронавируса, если вакцина будет общедоступной и безопасной. Также 52% опрошенных украинцев считают, что большинство граждан в стране согласятся на вакцинацию, если будут доверять препарату. В то же время 27% считают, что на прививку согласится не преобладающая часть населения.

Отметим, социологический опрос компании Research & Branding Group показал, что более половины украинцев не согласны вакцинироваться от COVID-19, даже если бы прививка была бы бесплатной. При этом согласны на вакцинацию лишь 29%.

Киевский врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк заявила, что 80% людей переносят COVID-19 в легкой форме и в Украине таких пациентов вообще не выявляют — они болеют бессимптомно и не обращаются к врачу. Именно это объясняет низкую статистику заболеваемости в стране.



