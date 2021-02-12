Пророссийские террористы на оккупированном Донбассе решили не выполнять Минские договоренности о прекращении огня и установлении тишины.
Такое заявление сделал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, комментируя обострение ситуации на Донбассе в последний месяц 2021 года, передает Обозреватель.
«Россия никогда не прекращала главную стратегическую цель – проводить политику по уничтожению Украины как государства. Бывают дни, когда меньше, бывает – когда больше. После 10-15 января началась тенденция, что означает: российские оккупационные войска и их подопечные ОРДЛО решили не выполнять Минские договоренности о прекращении огня и установлении тишины», – утверждает Кравчук.
Он отметил, что снайперы на Донбассе чрезвычайно активизировались, так за один день были убиты два украинских защитника. Кроме этого, обстрелы ведутся с разнокалиберного оружия, минометов, пулеметов.
«Они показывают, что не собираются выполнять никаких решений и будут постоянно давить на Украину, государство и нашу делегацию в ТКГ. Это политика, а не случайность, и сейчас она осуществляется более грубо и открыто, демонстрируя свое нежелание придерживаться Минских договоренностей», – резюмировал он.
Как мы уже рассказывали ранее, стало известно, почему нарушения перемирия на Донбассе не расследуются. Как пояснили в ОБСЕ, стороны не смогли договориться о создании совместного механизма для принятия мер.
А также, стало известно имя второго бойца Вооруженных сил Украины, который погиб 11 февраля. Это военнослужащий 28 бригады имени Рыцарей Зимнего похода — Владислав Лященко.