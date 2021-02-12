В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 12 февраля — всю страну охватила волна серьезного похолодания.

Холоднее всего сегодня будет на западе и Киевской области, там дневная температура сравняется с ночной до 11-12 мороза. На юге, в центре и на севере до 8-9 мороза. Юго-восток (также Крым) и восток пока без существенных морозов — там до 5-7 тепла.

12 февраля сложные погодные условия: порывы ветра 15-20 м/с кроме юго-востока и востока, метели, снежные заносы, на дорогах гололедица, в Сумской, Полтавской, Кировоградской местами налипание мокрого снега, гололед (I уровень опасности, желтый). В течение 12-13 февраля в Украине значительное снижение температуры; 14-18 февраля холодная погода.

Как сообщалось, из-за непогоды и снегопадов, в Киеве до конца текущей недели будут закрыты садики и школы.

Синоптики предупреждают, погода в ближайшие дни февраля огорчит украинцев — ожидаются сильные температурные перепады, а также осадки.Погода в феврале будет не сильно отличаться от января — ожидаются периоды потепления, морозы, снегопады. Синоптики прогнозируют, что весна немного задержится.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что погода в феврале не порадует украинцев — ожидаются неприятные атмосферные явления и резкие перепады температур.