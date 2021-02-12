Осенью 2021 года в Украине может начаться волна повторных заражений COVID-19 у тех, кто уж переболел коронавирусной инфекцией.
Такое мнение озвучил эпидемиолог Андрей Александрин, передает «Украина 24».
Он напомнил, что согласно исследованиям, антител у тех, кто перенес болезнь, хватает на 6-9 месяцев.
«На данный момент около 50% населения уже встретилось с COVID-19. Не 1-2 млн, как говорит официальная статистика, а где-то 19 млн. Но этого иммунитета хватит до осени. Как раз через полгода люди массово начнут болеть COVID-19 по второму кругу», -подчеркнул медик.
По этой причине, необходимо как можно скорее начать масштабную вакцинацию украинцев от COVID-19.
Как мы уже рассказывали ранее, 80% людей переносят COVID-19 в легкой форме и в Украине таких пациентов вообще не выявляют — они болеют бессимптомно и не обращаются к врачу. Именно это объясняет низкую статистику заболеваемости в стране.
В то же время, 51% украинцев считают угрозу коронавируса преувеличенной. При этом 65% украинцев готовы сделать прививку против коронавируса, если вакцина будет общедоступной и безопасной.