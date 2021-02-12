В Украине уже через несколько месяцев повысят пенсионный возраст для женщин.

Так, требования по стажу будут повышать для всех, и уже через шесть лет почти половина 60-летних не сможет получить пенсию. Им придется работать еще несколько лет, для достижения нового пенсионного возраста.

Этапы повышения пенсионного возраста в Украине:

Апрель 2021-го

Пенсионный возраст повысят для женщин. Если сейчас они могут выходить на заслуженный отдых (если хватает стажа) в 59,5 лет, то с 1 апреля придется работать на полгода больше. Фактически права мужчин и женщин будут равными, общий пенсионный возраст составит 60 лет.

Январь 2022-го

Требования по стажу увеличатся на 12 месяцев. Все, кто не выполнит условия, должны будут работать до 63 или 65 лет.

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 29 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 19 до 29 лет стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 19 лет стажа.

Стоит отметить, что стаж начали жестко учитывать только с начала 2000-х, до этого трудовые книжки могли лежать на неработающих предприятиях, а стаж учитывался.

Январь 2023-го

Уже с января для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь как минимум 30 лет стажа. Уже это требование не смогут выполнить ощутимое количество украинцев, отмечает Ткаченко. Постепенно число тех, кто вынужденно работает до 63 и 65 лет будет расти.

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 30 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 20 до 30 лет стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 20 лет стажа.

Январь 2024-го

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 31 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 21 до 31 лет стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 21 лет стажа.

Январь 2025-го

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 32 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 22 до 32 лет стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 22 лет стажа.

Январь 2026-го

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 33 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 23 до 33 лет стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 23 лет стажа.

Январь 2027-го

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 34 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 24 до 34 лет стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 24 лет стажа.

Январь 2028-го

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 35 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 25 до 35 лет стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 25 лет стажа.

Так, согласно оценкам Минсоца, 45% украинцев не сможет выйти на пенсию в 60 лет, 40% придется работать до 63 лет и еще 5% – до 65 лет. Соответственно, фактический пенсионный возраст повысится для половины украинцев.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине запускается полноценная работа электронных трудовых книжек на замену бумажным. Данный закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже и теперь, пенсии в Украине будут начисляться автоматически.

А глава Минфина Сергей Марченко призвал украинцев не рассчитывать на то, что накопительная пенсионная система поможет нынешним пенсионерам.