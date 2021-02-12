Погода в Украине снова резко изменится, после недели аномальных снегопадов и ледяных дождей, практически всю страну накроет сильными морозами. В некоторых регионах температура опустится до 25 градусов ниже нуля.

Подробный прогноз озвучил старший научный сотрудник Украинского гидрометцентра Владислав Тимофеев, передает «Сегодня».

Тимофеев отметил, что снежный циклон, который Украина пережила на этой неделе, станет последним.

«Как известно, у нас сейчас потепление идет глобальное и региональное в Украине. Это (лютые морозы и много снега) было все-таки в норме лет 30-40 назад. Я помню даже по моему детству – были снежные зимы даже на юге Украины. У нас в этом году была серия циклонов южных, семь или девять, я уже сбился со счета. Но сейчас идет последний циклон, а за ним будет похолодание», — отметил метеоролог.

А погодный информер Gismeteo обещает морозы до 28 градусов. Потепление в Украине начнется только 24-25 февраля.

На востоке температура в понедельник упадет до -20 градусов, и в течение недели ожидается в ночные часы от -18 до -23 градусов. До -8 -6 столбики термометров поднимутся только 24 февраля.

На юге Украины морозы будут не такие сильные, но в период с 13 по 23 февраля в ночные часы ожидается от -8 до -14 градусов.

В северных областях будет холоднее всего, там температура воздуха упадет уже в субботу до -14 градусов, 16 февраля – до -24 градусов, а с 18 по 22 февраля ожидается от -19 до -28 градусов.

На западе самыми холодным периодом станут дни с 16 по 20 февраля, ожидается от -22 до -18 градусов ночью, от -13 до -11 градусов днем.

Как мы уже рассказывали ранее, в некоторых областях Украины выпало уже больше, чем 100 сантиметров снега, по состоянию на 12 февраля.

Также, синоптики предупреждают, погода в ближайшие дни февраля огорчит украинцев — ожидаются сильные температурные перепады, а также осадки.