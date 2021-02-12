Опубликован график сдачи основной сессии ВНО в 2021 году, которое будет проходить по новым правилам. Участие в основной сессии ВНО будет бесплатным.

Подробности сообщил соучредитель учебного проекта «На Урок» Роман Кисиль, передает РБК.

Так, до 30 апреля участники, которые зарегистрируются на тестирование, смогут скачать приглашение-пропуск из своих информационных страниц.

Там будет указано время и место проведения тестирований.

График основной сессии ВНО 2021:

21 мая — химия;

24 мая — испанский, немецкий, французский языки;

25 мая — английский язык;

28 мая — математика, математика (задания уровня стандарта);

1 июня — украинский язык, украинский язык и литература;

4 июня — история Украины;

7 июня — физика;

10 июня — биология;

15 июня — география.

Результаты тестов будут опубликованы на информационных страницах участников до 30 июня включительно.

Дополнительная сессия ВНО пройдет с 29 июня до 16 июля 2021 года. Результаты будут опубликованы до 23 июля.

ВНО-2021 будет отличаться от предыдущих тестирований. Тесты по украинскому языку в этом году будут отличаться.

Те, кто хочет стать филологом или гуманитарием, будут сдавать классическое ВНО по украинскому языку и литературе. А для тех, кто выбрал технические специальности, ждет тестирование только по украинскому языку.

Как мы уже рассказывали ранее, новое украинское правописание, постановление о котором отменил ОАСК, будет в силе до окончания проведения ВНО-2021.

Напомним, 1 февраля 2021 года стартовала регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания. Регистрация закроется 5 марта. Зарегистрироваться на дополнительные сессии можно с 6 по 18 мая.