13 февраля православная церковь отмечает день памяти святого Никиты или епископа Новгородского.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, святой проповедовал христианство, жил скромно, постоянно молился об окружающих, осуществлял большое количество добрых дел. Был причислен к лику святых в 1547 году.

Праздник 13 февраля — Никита — пожарный.

Епископ родился в Киеве, в раннем возрасте принял монашеский постриг и ушел в затвор. Известно, что Никита подвергся искушению и не выдержал ее: дьявол заставил его отказаться от чтения Евангелия. Впрочем, после того как бесов из монаха выгнали, он отдался сдержанности и послушания, в результате чего превзошел многих добродетели ».

В народе Никиту называли хранителем от огня, молний и слишком жаркого солнца. Считалось, что в свое время этот святой мог своими молитвами не только потушить пожар, но и уберечь от засухи.

Приметы 13 февраля

С огнем связаны и некоторые приметы этого дня. Говорили, что если дрова в печи дымят и плохо загораются — это к оттепели. Зато сильная тяга в очаге предвещала морозные дни. Смотрели и на само пламя: красный огонь обещал холода, белый — тепло.День памяти мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии

Святой бессребреник Кир был известным ИКАР в городе Александрии. Проповедуя Евангельское учение, святой врач многих язычников обращал ко Христу. Во время гонения Диоклетиана (284-305) святой Кир удалился в Аравийской пустыне. В городе Эдессе в то время жил Иоанн воин, благочестивый христианин. Когда началось гонение, он пришел в Иерусалим и там, услышав о святом Кире, стал его разыскивать, пошел для этого в Александрию, затем в Аравию.

Найдя святого Кира, Иоанн всей душой привязался к нему и стал его верным последователем. Узнав, что в Египте, в городе Канопе, схвачена христианка Афанасия с тремя юными дочерьми: Феоктистою — 15 лет, Феодотией — 13 лет и Евдоксией — 11 лет, святые Кир и Иоанн поспешили прийти к ним на помощь.

Узнав об этом, правитель города схватил святых Кира и Иоанна и, убедившись в их твердом исповедании веры во Христа, наказал их страшными пытками на глазах Афанасии и дочерей. Исповеднице так же стойко перенесли все мучения и были обезглавлены. Вслед за ними на том же месте казнили святых бессребреников Кира и Иоанна.Также сегодня отмечают:

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Напомним, 15 февраля церковь отмечает Сретение Господне — один из древнейших православных праздников.