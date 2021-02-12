12 февраля в 21:05 наступает Китайский новый год — вступает в свои права Белый Металлический Бык.

Всемирно известные провидцы Вольф Мессинг и Ванга в разное время сделали предсказания на Год Быка по восточному календарю, в которых говориться о войнах, болезнях и даже опасном астероиде. Об этом сообщает сайт rsute.

По предсказаниям Вольфа Мессинга, в 2021 году в мире возникнут проблемы на политическом и экономическом поприще, в частности, во многих странах будут проведены реформы, которые плохо отобразятся на благосостоянии граждан.

В это же время начнется серьезное противостояние мировых лидеров – России, США и Китая, в частности, агрессивные действия китайцев, которые ранее были настроены более дружелюбно. Для России Мессинг пророчил военные конфликты практически со всем миром, обусловленные борьбой за территории у границ страны.

Однако, несмотря на обострение отношений между странами, в 2021 году появится новое духовное учение, которое всех объединит. По предсказанию Мессинга, новый мировой политик сможет уладить все проблемы и распри. Он также предсказал завершение конфликта России с Украиной и улучшение экономической ситуации в Беларуси благодаря правильному использованию географического положения.

Экстрасенс предвидел также появление вируса, который окажет серьезное влияние на все человечество. Об этом же говорила еще одна провидица – Ванга. Пророчица утверждала, что люди во всем мире будут страдать от болезни и ее последствий: «Люди начнут лишаться рассудка, и от этого будут продолжать умирать, но не от самого заболевания».

При этом Ванга отметила, что люди смогут найти лекарство от данного недуга и предположила, что мировая медицина достигнет больших высот.

Болгарская ясновидящая говорила также о стихийных бедствиях в 2021 году, когда все страны мира будут страдать от различных природных катаклизмов. В одном из предсказаний говориться даже о падении огромного астероида, которое приведет ко многим жертвам во всем мире.

Ранее директор Института биохимии имени Палладина академик Сергей Комисаренко говорил, что Украину захлестнет вторая волна заболеваемости COVID-19 и укротить ее мы не успеем, ведь для этого нужно провести более 30 миллионов вакцинаций (свыше 60 миллионов доз).

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что санкции создают риски для российской экономики, поэтому Россия может разорвать отношения с Европейским Союзом.

