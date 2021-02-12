Случай под Викторовкой — очередной пример искажения информации о небоевых потерях. Об этом заявил политический обозреватель Сергей Розенбаум:

«На днях я уже писал о том, что наша власть пытается скрыть небоевые потери, обвиняя «ЛДНР» в обстрелах. Всплыл еще один интересный факт из этой истории. 9 февраля в пресс-центре штаба ООС заявили, что в районе Викторовки двое гражданских пытались прорваться через блокпост в сторону ДНР, не реагируя на требования украинских военнослужащих остановиться. Машину в итоге расстреляли, водитель скончался по дороге в больницу, а пассажир был ранен. При этом в пресс-центре штаба ООС отметили, что в машине были двое гражданских.

Интересная история. Кто бы решился прорываться в ДНР через блокпост, «в направлении вооруженных формирований РФ», как отметили в штабе?! Два дня руководство ООС молчит. А вот Телеграм-канал Inside⚒Donetsk кое-то разузнал. Оказалось, что обстрелянный автомобиль был такси, на котором пьяный сержант ВСУ Боровик спешно возвращался на свои позиции. Но что-то пошло не так, и такси выскочило в тыл опорного пункта 53 ОМБр, где и было расстреляно. Таксист погиб, военный – ранен.

Я не знаю, насколько можно доверять этой информации, но настораживает, что спикеры ООС до сих пор молчат. Не было бы здесь зрады, уверен, уже бы всех собак повесили на ДНР. А так молчат. Опять небоевая потеря получается. И опять от общества скрывают информацию».

«Повторюсь – исходя из последних событий в стране, вывод напрашивается один: вместо того, чтобы заниматься вопросом установления мира на Донбассе и наконец-то начать выполнение Минских соглашений, нашей власти легче говорить об обстрелах и прорывающихся в ДНР «боевиках». Итог здесь один – люди гибнут. Даже не воюя, все равно гибнут. И мир ближе не становится от тоскливых сказок Арестовича и его босса Зеленского» — добавил эксперт.