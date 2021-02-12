Погода 14 февраля, в День всех влюбленных, будет очень капризной — морозы, облачность и даже мокрый снег.

О том, на какую погоду стоит ждет украинском в день Святого Валентина, сообщает известный синоптик Наталья Диденко, передает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Так, сегодня ночью на Востоке, а также в Сумской и Черниговской областях, температура воздуха понизится до -4-8 градусов в большинстве областей составит 1-6 градусов мороза, на Западе от 2 тепла до 2 мороза.

Днем, 14 февраля оттепель (около нуля) ожидается в Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях. На юге ожидается 1 .. 4 градуса.

При этом атмосферный фронт принесет в западные, северные области, а также в Винницкую и Одесскую области осадки: дождь или мокрый снег, в зависимости от температуры воздуха. В западных областях из-за плюсовые температуры дождь.

В Киеве 14 февраля будет облачно, местами мокрый снег, на дорогах и тротуарах гололедица. Ночью -3 …- 6 градусов, днем около нуля.

Напомним, в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили о лавинной опасности в горах Карпат.

Также сообщалось, что в Украине пришли дожди, мокрый снег и порывистый ветер, а Киев накроет балканский циклон.