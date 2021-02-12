Украина при помощи американской компании SpaceX может запустить в космос спутник дистанционного зондирования Земли Сич 2-30 (2-1).
Такое заявление в интервью телеканалу «Первый деловой» сделал вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.
По его словам, окно для запуска есть в декабре этого года:
«У нас реально есть окно запустить аппарат в декабре с помощью иностранного оператора — в данном случае SpaceX, с которым мы сейчас сотрудничаем с точки зрения совместимости аппарата с ракетой-носителей».
По его словам, работа со SpaceX идет интенсивно и в ближайшее время будет понятно, возможно ли совместить украинский спутник с ракетоносителем SpaceX.
Вице-премьер также добавил, что спутник практически готов:
«Он требует конечного анализа и эксплуатационных проверок технической готовности к запуску.
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Как сообщалось ранее, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование в отношении компании SpaceX Илона Маска из-за нарушения лицензии на запуск космических кораблей.
В 2020 году SpaceX побила свой собственный рекорд, в шестой раз использовав первую ступень ракеты-носителя Falcon 9 при запуске аппаратов на орбиту Земли.