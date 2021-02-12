Стало известно имя второго бойца Вооруженных сил Украины, который погиб 11 февраля. Это военнослужащий 28 бригады имени Рыцарей Зимнего похода — Владислав Лященко.

Об этом сообщила пресс-служба его подразделения в Facebook.

«Война продолжается… Очень трудно писать такие сообщения, особенно тогда, когда только несколько дней назад мы похоронили двух наших побратимов. Но, к сожалению, война снова оборвала еще одну жизнь, поэтому с болью сообщаем, что вчера мы потеряли нашего побратима. Владислав Лященко 1996 года рождения, погиб вечером 11 февраля в результате вражеского пулеметного огня во время перемещения на взводном опорном пункте», – говорится в сообщении.

Напомним, 11 февраля также погиб Александр Глушко из Полтавы. Его убил вражеский снайпер вблизи Зайцево.

Организация Объединенных Наций призвала стороны конфликта на Донбассе снять все ограничения на свободу пересечения линии соприкосновения. Также организация просит открыть все контрольные пункты въезда-выезда.