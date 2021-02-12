Тарас Козак: Нацсовет по указке Зеленского уничтожает неугодные ему СМИ в Украине

Решение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания об аннулировании лицензий телеканалов «112 Украина» и ZIK похоронило последние надежды медиасферы на то, что свобода слова в Украине все-таки будет жить. Нацсовет принял на себя роль марионетки президента, стал инструментом политической борьбы и полностью дискредитировал себя как независимый орган регулирования телерадиовещания. Ранее Нацсовет принял такое же незаконное и циничное решение об аннулировании лицензии телеканала NewsOne. Об этом заявил владелец телеканалов «112 Украина«, ZIK и NewsOne Тарас Козак. Он отметил, что этот шаг Нацсовета – очередной этап по уничтожению неугодных власти СМИ, совершенный по указке президента Зеленского.

«Согласно статье 34 Конституции Украины, каждый имеет право на свободу мысли и слова, свободное выражение своих взглядов и убеждений и распространение информации. Власти до сих пор не обнародовали материалы СБУ, которые якобы оправдывают незаконное решение президента Зеленского о применении санкций ко мне лично и телеканалам «112 Украина«, ZIK и NewsОne. Более того, по статье 41 Конституции Украины конфискация частной собственности может быть применена исключительно по решению суда. Телеканалы «112 Украина«, ZIK и NewsОne находятся в частной собственности, и по указу президента и решению СНБО эта собственность по факту была конфискована. Этот факт, а также другие многочисленные нарушения и злоупотребления окончательно доказали личную заинтересованность президента Зеленского в прекращении вещания неугодных ему лично СМИ», — заявил Тарас Козак.

Телеканалы «112 Украина«, ZIK и NewsОne уже давно сталкиваются с прямым и политически мотивированным давлением. Это многочисленные проверки, необоснованные штрафы, обстрел телеканала «112 Украина» из гранатомета, блокирование телеканалов радикальными организациями, лишение телеканала «112 Украина» цифровой лицензии в результате прямого давления на судей и Нацсовет предыдущим главой Офиса президента. Кроме того, Офис президента готовил операцию по рейдерскому захвату телеканала «112 Украина«. По прямой указке Владимира Зеленского СБУ требовало арестовать корпоративные права телеканала и передать его в управление АРМА. Этого не произошло лишь из-за того, что суд счел такое требование СБУ необоснованным и незаконным.

«Зеленскому пора открыто признать, что целью систематических действий, направленных на расстрел оппозиционных каналов, является вовсе не защита интересов Украины, а исключительно прекращение распространения подрывающей его рейтинг информации. Лишение трех главных информационных каналов лицензий возможности доносить правду до населения по всей стране фактически является предостережением и угрозой для других СМИ, на которых звучит критика деятельности президента Владимира Зеленского.

Президент взбешен тем, что наши телеканалы показывают ту реальную Украину, в которой мы живем: с заоблачными платежками, сверхмасштабной коррупцией, внешним управлением. Это не нравится Зеленскому и его западным кураторам – послам стран «Большой семерки», которые ведут себя с президентом Украины как с мальчиком на побегушках, нарезая ему задачи. Но в гражданском обществе свобода слова, в том числе и в СМИ, не должна регулироваться прихотью одного человека. Верю в то, что справедливость восторжествует, а Владимир Зеленский понесет ответственность за свои действия», — заявил Тарас Козак.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов «112 Украина«, NewsOne и ZіK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

Сайт информационного агентства 112.ua уже переехал на новый домен. Сейчас работает редирект (перенаправление) со 112.ua на 112ua.tv.

После блокировки вещания телеканалов эфиры можно смотреть на YouTube.

«112 Украина«:

NewsOne:

ZIK:

Телеканалы «112 Украина«, NewsOne и ZiK намерены бороться за свое право вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире.