Издание «Украинская правда» опубликовало манипулятивную статью в отношении меня.

Приведенные в этой статье домыслы авторов крутятся вокруг бесплодных попыток увязать деятельность принадлежащих мне фирм с торговлей товарами с ОРДО и ОРЛО.

Заявляю: все принадлежащие мне кампании работают исключительно в рамках украинского законодательства и запрещенную украинским законодательством деятельность с временно неподконтрольными территориями Украины не ведут.

Что касается самого важного вопроса, которым задаются находящиеся «в активном поиске» работницы Центра противодействия коррупции ‒ откуда у меня деньги на финансирование каналов, то могу еще раз проинформировать вас: в 2017‒2019 годах я уплатил в бюджет Украины более 42 млн грн налогов с абсолютно прозрачного и законного бизнеса, который не вызвал никаких вопросов и заявлений со стороны налоговых и контролирующих органов. И средства для ведения бизнеса в сфере медиа у меня есть.

Тарас Козак,

член Политсовета партии

«Оппозиционная платформа – За жизнь»