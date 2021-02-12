В Украине тарифы на коммуналку в январе в среднем выросли на 6%.

Об этом говорится в инфляционном отчете Государственной службы статистики.

Больше всего придется платить за электроэнергию – рост составил 36,6%.

За канализацию приходится платить на 17,3% больше.

За воду – на 10,9%.

В отчете также говорится, что на 4,5% произошло снижение цен на природный газ.

Как сообщалось ранее, в Украине после отопительного сезона, с 1 апреля, Кабинет министров больше не будет контролировать тарифы на газ. Всех украинцев переведут на годовые договоры, а стоимость тепла и горячей воды разрешат повысить.

Также сообщалось, что тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона повышаться не будут. Правительство подписало соответствующий меморандум с местными властями.