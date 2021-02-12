Пророссийские боевики стянули на оккупированный Донбасс десятки «Градов» и танков вооруженных формирований России и ее наемников, а также другую военную технику.

Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил, ссылаясь на Отчет СММ ОБСЕ от 10 февраля.

На оккупированном Донбассе зафиксирована следующая техника вооруженных формирований РФ:

34 единицы 122 мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» в Луганской области, размещенные с нарушениями установленных линий отвода (19 единиц – вблизи населенного пункта Хрустальный, 7 – на полигоне у н.п. Миусинск, 8 – недалеко от н.п. Садовый);

10 единиц 122 мм самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика», 12 единиц 122 мм гаубиц Д-30, 2 танка Т 64, 4 единицы зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10» (на полигоне вблизи Миусинска) за пределами выделенных мест хранения;

18 единиц 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» и «Мста-Б», 9 единиц танков Т-64 и Т-72 у н.п. Хрустальный;

5 единиц танков Т-64 на полигоне вблизи н.п. Круглик Луганской области.

Кроме того, в районе населенного пункта Хорошее Луганской области мини-БПЛА зафиксировал:

зенитную установку калибра 23;

боевую машину пехоты;

2 единицы БТР-80.

В пресс-службе ООС также сообщили, что представители незаконных вооруженных формирований РФ «продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности».

Как мы уже рассказывали ранее, убытки от войны и потери территорий на Донбассе составили 375 миллиардов гривен. Отмечается, что эта сумма без учета стоимости находящихся там активов.

Тем временем, ООН призвала стороны конфликта на Донбассе снять все ограничения на свободу пересечения линии соприкосновения.