Снегопады в Украине не прекращаются. По состоянию на 12 февраля, только в Карпатах выпало свыше 100 сантиметров снега, и худшая ситуация в Ивано-Франковской области.

Как сообщает Украинский гидрометеорологический центр, снежный покров там достигает 112 сантиметров. В Закарпатской области выпало около 87 сантиметров снега.

Сложная ситуация наблюдается на горе Поп Иван Черногорский. Видимость там ограничена до 50 метров. Температура воздуха на вершине опустилась до -19 градусов.

Синоптик Наталка Диденко предупредила, что морозы, которые уже охватили практически всю страну, задержаться в Украине до 21 февраля.

А в Украинском гидрометеорологическом центре предупредили, что циклон, который принес мощные снегопады в Украину, покинет нашу страну не раньше воскресенья.