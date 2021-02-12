В Киеве в Соломенском районе произошел взрыв на детской площадке, в результате которого погиб мужчина.

Подробности обнародовала спикер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага.

«В Соломенском районе Киеве сегодня произошел взрыв. Погиб один человек. Взрыв произошел на детской площадке», — рассказала она.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие профильные службы.

Уже установлено, что погибший мужчина был 1971 года рождения.

На данный момент проходит проверка, после которого будет принято решение о правовой квалификации происшествия.

Как мы уже рассказывали ранее, в Виннице, на территории детского сада №7 на Бульваре Свободы в Виннице прогремел мощный взрыв.

А в Киеве на улице Курнатовского, 26, прогремел взрыв на 3-м этаже жилого дома.