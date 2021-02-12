12 февраля в Киеве пикетировали Окружной административный суд, который днем ранее отменил решение Киевского горсовета о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры.

Видео и фото публикует «Страна».

Акцию проводили ВО «Свобода» и «Нацкорпус».

Как известно, 11 февраля суд отменил такие переименования:

улицы Баумана — в улицу Януша Корчака (Шевченковский район),

улицы Кутузова — в улицу Генерала Алмазова (Печерский район),

улицы Суворова — в улицу Михаила Омельяновича-Павленко (Печерский район),

переулка Кутузова — в переулок Евгения Гуцула (Печерский район),

проспекта Московского — в проспект Степана Бандеры (Оболонский и Подольский районы).



