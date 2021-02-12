12 февраля в Киеве пикетировали Окружной административный суд, который днем ранее отменил решение Киевского горсовета о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры.
Видео и фото публикует «Страна».
Акцию проводили ВО «Свобода» и «Нацкорпус».
Как известно, 11 февраля суд отменил такие переименования:
- улицы Баумана — в улицу Януша Корчака (Шевченковский район),
- улицы Кутузова — в улицу Генерала Алмазова (Печерский район),
- улицы Суворова — в улицу Михаила Омельяновича-Павленко (Печерский район),
- переулка Кутузова — в переулок Евгения Гуцула (Печерский район),
- проспекта Московского — в проспект Степана Бандеры (Оболонский и Подольский районы).
Как сообщалось ранее, Кремль продолжает кампанию «сталинизации» наименований населенных пунктов — вслед за переименованием Донецка в Сталино и Луганска — в Ворошиловград новое название получила и столица Южной Осетии — Цхинвал. Последний стал Сталиниром.