Министерство внутренних дел и Национальная полиция выступили против легализации оборота короткоствольного оружия — пистолетов, поскольку это может привести к росту количества смертей.

Такое заявление сделал замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко, сообщает пресс-служба МВД.

Как утверждает Геращенко, это также позиция президента Владимира Зеленского.

На сегодняшний день, жители Украины в возрасте от 21 года могут и так приобрести гладкоствольное оружие, а старше 25 лет — нарезное. Как считает замминистра, этого достаточно для защиты.

Он также отметил, что в США, где разрешены пистолеты и револьверы, в год от рук полицейских гибнет от 800 до 1 000 человек. Там полиция чаще стреляет в нарушителей, зная, что «на руках сотни миллионов единиц оружия».

«В Великобритании, где нет разрешения на короткоствольное оружие, количество умышленных убийств — 1 на 100 000 жителей. В Японии — 0,2, в Украине — 4,5, в США — 5, в Молдове — 7 убийств на 100 000 жителей», — резюмировал Геращенко.

https://www.youtube.com/watch?v=wDJ5bHZGUVE&feature=emb_title&ab_channel=%D0%9C%D0%92%D0%A1%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%98

Как мы уже рассказывали ранее, Антон Геращенко предложил вынести вопрос легализации оружия на всеукраинский референдум, чтобы люди высказали свою точку зрения.

Тем временем, более 65% украинцев заявляют, что они считают себя достаточно ответственными, чтобы иметь в собственности короткоствольное оружие для самозащиты.