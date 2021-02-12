Санкции создают риски для российской экономики, поэтому в Министерстве иностранных дел России заговорили о возможности разрыва отношений с Европейским Союзом.

Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью российскому журналисту, передает ТАСС.

По его словам, Россия готова к этому:

«Мы готовы, если еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах».

При этом Лавров уверяет, что Россия не хочет быть изолированной от мировой жизни: «Но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне».

Как сообщалось ранее, Европейский Союз может убрать из черного списка ряд бывших украинских чиновников, включая сына беглого президента Виктора Януковича, если украинские власти не предоставит материалы, подтверждающие необходимость санкций.

Соединенные Штаты Америки могут отменить санкции против газопровода «Северный поток-2», но Германия должна гарантировать защиту интересов Украины.