В штате Техас (США) произошла крупная автомобильная катастрофа — 11 февраля на скоростной трассе Даллас — Форт-Уэрт столкнулись 133 автомобиля.

В результате аварии погибло не менее шести человек, еще 65 серьезно ранены, передает Dallas Morning News.

Причиной трагедии стала плохая погода, на трассе был гололед.

Ликвидировать последствия аварии на место ЧП прибыли 26 автомобилей пожарных, 80 полицейских машин и 13 машин скорой помощи.

Напомним, в Кировоградской области в аварии погиб известный музыкант Артем Язловецкий. 29-летний музыкант ехал на своей «Славуте» вместе с семьей, когда на встречную полосу вылетел автомобиль BMW с европейскими номерами, водитель которого не справился с управлением на скользкой дороге. Джип снес с трассы машину музыканта.

Как сообщалось ранее, двое граждан Украины погибли в результате смертельного ДТП с пассажирским автобусом в Российской Федерации.

5 января в ДТП на территории Днепропетровской области погиб несовершеннолетний сын известного украинского бизнесмена Геннадия Корбана — Лев Корбан. Юноша погиб вместе со своей одноклассницей Юлией Васик.