Всемирная организация здравоохранения подтвердила факт повторного заражения новыми штаммами COVID-19, несмотря на наличие антител к вирусу.Так, ВОЗ уже получила несколько сообщений о том, что в ЮАР зафиксированы повторные случаи заражения мутировавшим вирусом, заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

«Мы сейчас получаем сообщения о повторных заражениях новым штаммом вируса. И из ЮАР были предварительные сообщения, предполагающие, что уже переболевшие люди могут вновь заразиться», — сказала она.

На данный момент уже проводятся исследования, которые помогут выяснить, насколько хватает иммунитета от COVID-19 у людей, который уже сами переболели.

При этом среди тех, кто был вакцинирован, большинство переносит коронавирус в легкой форме.

Также ВОЗ располагает предварительными данными о том, что вакцинация снижает вирулентность вируса, и есть вероятность снижения уровня передачи COVID-19 после прививки.

Как мы уже рассказывали ранее, Украину захлестнет вторая волна заболеваемости COVID-19 и укротить ее мы не успеем, ведь для этого нужно провести более 30 миллионов вакцинаций (свыше 60 миллионов доз).

В то же время, 51% украинцев считают угрозу коронавируса преувеличенной. При этом 65% украинцев готовы сделать прививку против коронавируса, если вакцина будет общедоступной и безопасной.