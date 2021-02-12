Венгрия получила первые образцы российской вакцины «Спутник V» в конце прошлого года, и сейчас эта европейская страна уже одобрила использование этого препарата. Более того в ближайшее время в обход регулирующих органов Евросоюза стартует вакцинация людей, которые не страдают хроническими заболеваниями.

О начале применения «Спутника V» заявила представитель министерства здравоохранения страны Сесилия Миллер, как передает France24.

Она рассказала, что первые 2 800 доз «Спутника V» будут введены тем, кто зарегистрировался для вакцинации.Она также добавила, что поскольку Венгрия стремится к максимальной безопасности, эту прививку не получат люди с хроническими заболеваниями.

Регулирующий орган Венгрии предоставил разрешение на применение вакцины в экстренных случаях, не дожидаясь, пока Европейское агентство по лекарственным средствам даст свое добро на применение препарата.

СМИ сообщают, что Венгрия также одобрила вакцину китайской компании Sinopharm.

Как сообщалось ранее, ВОЗ и ЮНИСЕФ критикуют систему распределения вакцин от коронавируса в мире. Из 128 миллионов введенных на сегодняшний день доз вакцин более трех четвертей прививок сделаны всего в 10 странах. На эти страны приходится 60 процентов мирового ВВП. При этом почти 130 стран, где живет 2,5 миллиарда человек, еще не сделали ни одной прививки.

Также сообщалось, что при государственной вакцинации украинцы, скорее всего, не смогут выбирать препарат. При этом известно, что больше всего вакцин Украина получит от британского производителя AstraZeneca (от 2 до 3,7 млн доз), и группы, которые подпадут под AstraZeneca, будут вакцинироваться только AstraZeneca.