Офис генерального прокурора Украины объявил подозрение народному депутату, которого подозревают в «кнопкодавстве».

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

«По моему поручению прокуроры сообщили о подозрении народному депутату Украины по фактам совершения на пленарном заседании Верховной Рады Украины голосований вместо другого народного депутата. Это первый в нашей практике случай привлечения к ответственности по ст. 364-2 Уголовного кодекса Украины. Нардеп при рассмотрении поправок к законопроекту об обращении земель сельскохозяйственного назначения неоднократно совершал неличное голосование с использованием персональной карточки коллеги», — говорится в ее сообщении в Facebook.

Источники «РБК-Украина» сообщают, что подозрение сообщили народному депутату Владиславу Поляку (группа «Доверие»).