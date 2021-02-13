И хотя королем он так и не стал, но стал Украине верным сыном. За что и был уничтожен большевиками в Киеве в Лукьяновской тюрьме. Василий Вышиваный НЕ склонил перед Москвой голову и не согнул спину. Род Габсбургов, к которому принадлежал Василий, инстинкта сгибание не было.

Василий Вышиваный

Жаль, что помнят о великом украинском только во Львове. А на Лукьяновском СИЗО сих пор нет, хотя памятной таблички о том, что именно здесь свой земной путь завершил полковник украинской армии и невоплощенные король Украины.