В Ровно бездомный обратился к городскому голове Александру Третьяка с просьбой вернуть в центр города биотуалеты. Об этом сообщает suspilne.rivne. «Было два биотуалета в центре города. Сейчас нет ни одного. Если, упаси Бог, человек захочет пойти в туалет, куда ему идти, под дерево? », — отметил житель Ровно Андрей журналистам Общественного. Мэра данное обращение удивило и повеселило. «Я узнаю в чем дело, кто лишил права бездомных пользоваться такими благами, достижениями общества и обязательного выпишу выговор», — отметил г-н Третьяк.

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Мэр пообещал, что туалеты вернут на место. К слову, жительница Ровно умерла после домашних родов, на которых присутствовала «духовная акушерка». 34-летняя женщина умерла в местной больнице, куда ее доставили после домашних родов. Она родила мальчика весом 4,5 кг, его жизни ничего не угрожает. Как сообщает пресс служба полиции Ровенской области, во время беременности женщина не обращалась к врачам и не находилась на медицинских учетах.