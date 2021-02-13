14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина или День всех влюбленных.

Эта история связана с событиями, которые датируются примерно 269 годом, когда Римской Империей правил император Клавдий II. Римская армия испытывала острый недостаток солдат для военных походов и Клавдий II запретил легионерам жениться. Священник по имени Валентин из римского города Терни стал тайно венчать легионеров с их возлюбленными. Кроме того, Валентин помогал писать любовные письма. Сам он при этом был влюблен в дочку тюремщика.День святого Валентина: забавные и романтичные валентинки и поздравления

Узнав о происходящем, император решил прекратить деятельность священника. Валентина приговорили к казни. За день до казни священник написал девушке прощальное письмо, где рассказал о своей любви, и подписал его «Твой Валентин».

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День святого Валентина — поздравления и открытки

День святого Валентина: поздравления любимым и красивые валентинки

Хочу любимого сегодня

Четырнадцатого февраля

С прекрасным праздником любовным

Поздравить, искренне тебя!

Пусть День святого Валентина

Исполнит все твои мечты!

Как на невиданной картине

Заполнит все вокруг цветы.

Тогда, среди цветов прекрасных

Тебя, как посланцы небес,

Пусть навестят любовь и счастье

В день Валентина жди чудес!

Как много разных валентинок кружится в снежном феврале.

Одна из них — моя к тебе!

С Днем всех влюбленных!

https://www.youtube.com/watch?v=IUbJovvd95o&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=qQtwjlTGaB0&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=KzbZbb8GNHs&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=Mf4CfV4OD9w&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=cfhYDwBi1dw&feature=emb_logo