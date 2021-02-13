Американские автомобильные эксперты издания Consumer Reports назвали лучшие автомобили с пробегом для водителей. Они наиболее соответствуют критериям безопасности, стоимости и простоты в использовании, информирует Ukr.Media. Лидерами рейтинга стали старые седаны, хэтчбеки и универсалы марок Ford, Kia и Volkswagen. Всего в перечень вошли 10 машин 2009-2010 годов выпуска, цена которых не превышает 12 000 долларов:
- Hyundai i30
- Ford Focus II
- Citroen C4 II
- Chevrolet Aveo
- Opel Corsa
- Skoda Fabia
- Nissan Tiida
- Peugeot 308
- Fiat 500
- Smart Fortwo II.
Напомним, что украинцы в 2021-м должны заплатить налоги за свои машины в том случае, если их стоимость составляет не менее 375 минималок (2200000 грн) и возраст не превышает 5 лет. Стоимость машин оценивает Министерство экономики. На сайте ведомства публикуют полный список автомобилей, за которые нужно заплатить налог. Сейчас таких около 213 моделей. Также, в Пенсионном фонде объяснили, сколько платить за первую регистрацию авто.