Американские автомобильные эксперты издания Consumer Reports назвали лучшие автомобили с пробегом для водителей. Они наиболее соответствуют критериям безопасности, стоимости и простоты в использовании, информирует Ukr.Media. Лидерами рейтинга стали старые седаны, хэтчбеки и универсалы марок Ford, Kia и Volkswagen. Всего в перечень вошли 10 машин 2009-2010 годов выпуска, цена которых не превышает 12 000 долларов:

Hyundai i30 Ford Focus II Citroen C4 II Chevrolet Aveo Opel Corsa Skoda Fabia Nissan Tiida Peugeot 308 Fiat 500 Smart Fortwo II.

Напомним, что украинцы в 2021-м должны заплатить налоги за свои машины в том случае, если их стоимость составляет не менее 375 минималок (2200000 грн) и возраст не превышает 5 лет. Стоимость машин оценивает Министерство экономики. На сайте ведомства публикуют полный список автомобилей, за которые нужно заплатить налог. Сейчас таких около 213 моделей. Также, в Пенсионном фонде объяснили, сколько платить за первую регистрацию авто.