Несмотря на небольшое падение курса, в начале следующей недели — с 15 по 18 января — гривна будет укрепляться к доллару и евро. Диапазон наличного курса доллара составит 27,4-27,9 грн, а евро — 33,42-33,9 грн. Но быстро заработать на дешевой валюте в рядовых украинский пока не получится. Об этом рассказал аналитик компании «Центр биржевых технологий» (ЦБТ) Максим Орищак, — сообщает «Сегодня».

Причины такой оптимистичной динамики:

низкий спрос на инвалюту;

готовность НБУ при необходимости выкупать валютные излишки;

отсутствие внешнего экономического давления как на Украине, так и на другие развивающиеся страны.

«Причины для низкого спроса на доллары и евро кроются как в низкой активности бизнеса, так и в отсутствии денежных поступлений у населения. Продажи валютных накоплений более популярны, потому что население проедает свою «подушку безопасности», не имея возможности накапливать средства и пополнять депозитные счета », — добавляет эксперт.

Так покупать или продавать валюту?

Для простых граждан прогноз не такой радужный. Орищак считает, что выгодных и «правильных» цен для конвертации гривны пока не будет. Это связано именно со стабильностью курса гривны — он не способствует такого рода спекуляции. А вот в среднесрочной перспективе доллары лучше покупать, советует эксперт: «Если говорить о среднесрочных накопления, при наличии непривлеченных гривен — то лучше их конвертировать в доллары. Если планы расходов в евро в перспективе года, то более правильным будет формировать накопления в евро ». Перспектива падения гривны до 30 грн / долл. и 37 грн / евро все же присутствует. Но это возможно лишь при появлении негативных комментариев о сотрудничестве Украины с МВФ и другими внешними кредиторами. Впрочем, пока министр финансов Сергей Марченко уверяет, что переговоры Украины и МВФ проходят плодотворно. Стороны обсуждают главные вопросы, сотрудничество продолжается, и Киев ждет решения о втором транше.

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