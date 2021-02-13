По поводу ваты… За последние годы понятие «вата» превратилось в само собой разумеющийся словесный код, с помощью которого хуту нашего общества расчеловечивают субъекта несогласия и отменяют полемику. Хотелось бы напомнить нашим патриотическим комсомольцам, что демократия так не работает: украинские граждане имеют полное право по-разному смотреть на вещи. В том числе на вопросы Крыма, Майдана, войны, языка, предпочтительного геополитического партнерства Украины и всего остального на свете. Такое право им дает как украинский, так и международный закон.

Украинский гражданин не только не обязан поддерживать политику украинских властей, но и вообще быть патриотом Украины. Более того, он имеет полное право даже ненавидеть Украину, а Украина, при этом, обязана защищать его права как гражданина. Если это не очевидно, учите матчасть демократии. Требование единомыслия никакого отношения к ней не имеет. Демократия – это не синхронное плавание. И не любовь к Родине.

Миллионы украинских граждан, которых вы называете ватой, являются миллионами украинских граждан. Эти граждане обладают точно такими же правами, как все остальные украинские граждане, безотносительно их пола, этноса, взглядов, сексуальных и любых прочих особенностей. Вы не поверите, но равными с вами правами обладают в том числе «пророссийские» граждане Украины, которые хотят смотреть «медведчуковские» каналы и считают войну на востоке «гражданской». Это – их право, ограничивать которое у вас права нет.

Мне, в этом смысле, смешно, когда очередной очень умный комментатор бросает мне в комменты «вата!», думая, что я разделяю его злобно-шипящее отношение к этому слову. Моё отношение к понятию «вата» точно такое же, как к понятиям «ж*д», «пид*р», «цыг*н», «ниг*ер», «баба» и т. д. Я – все это. Каждое такое слово – про меня.

Источник: Telegram- канал Анатолия Ульянова