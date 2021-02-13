В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 64 населенных пунктов в семи областях. Об этом сообщает пресс служба ДСНС. «В ночь с 12 на 13 февраля в результате сложных погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 64 населенных пункта в 7 областях, а именно: Львовская — 20, Черновицкая — 15, Тернопольская — 11, Днепропетровская — 10, Донецкая — 4, Кировоградская — 2 и Одесская — 2 », — говорится в сообщении. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. Остается ограниченным движение тяжеловесного и крупногабаритного транспорта на отдельных участках автодорог Волынской и Ивано-Франковской областей. Для расчистки дорог от Службы автомобильных дорог привлечено более 1 тыс. 690 человек и 1 тыс. 420 ед. техники. Подразделениями ДСНС в течение суток высвобождено из снежных заносов 520 транспортных средств (с начала непогоды — более 1 тыс. 310 ед.). Напомним, 12 февраля, Министерство образования и науки рекомендовало руководителям учебных заведений в период осложнения погодных условий рассмотреть возможность организации дистанционного обучения. Как сообщалось, погода в Украине в субботу, 13 февраля, будет преимущественно облачной, лишь в некоторых регионах будет падать снег. Синоптики прогнозируют похолодание, которое зайдет практически на всю территорию страны. Холоднее всего будет в северных областях.

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