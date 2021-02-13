Недавно Ивано-Франковск позиционирует себя как один из самых влиятельных культурных центров Украины. В самом центре такого центра (простите за тавтологию!) — Ивано-Франковский Национальный театр имени Ивана Франко. Недавно театр заявил о желании переформатирование своего традиционного театрального пространства в пространство мультикультурный. Сейчас в этом театре 24 часа в сутки продолжаются репетиции «Ромео и Джульетты» Шекспира (совместный проект с модной фонд «Новая Опера»). Художественный руководитель театра Ростислав Держипильский (Народный артист Украины, лауреат Шевченковской премии) тем временем параллельно и дистанционно продолжает разрабатывать еще один громкий режиссерский проект — опера «Вышиваный. Король Украины ». Это опера, которую хотят представить в Харькове в этом году (либретто — Сергей Жадан, дирижер — Оксана Линево). В центре оперного сюжета

Фигура историческая и легендарная — Василий Вышиваный, эрцгерцог Австро-Венгрии, известный прежде всего как кандидат на «престол» Украины …

Названия пять причин, которые впоследствии мо и вуватимуть украинский из разных городов ехать в Харьков, чтобы слушать-смотреть оперу «Вышиваный»?

Первая — Харьков и Наркивський национальный академический театр оперы и балета имени Николая Лысенко (ХНАТОБ), вторая — Вильгельм фон Габсбург — Василий Вышиваный, третья — Сергей Жадан, четвертая — Камерный хор, пятая — Оксана Линево.

«Вышиваный. Король Украины ». Звездная творческая команда: автор музыки — Камерный хор, либретто — Сергей Жадан, дирижер — Оксана Линево, исполнитель главной роли — Вячеслав Довженко, режиссер-постановщик — Ростислав Держипильский

Монархическая форма правления в Украине имеет смысл?

Наши киевские князья были монархами? В начале Киевское государство по своему политическому в строем таки считалась монархией. Однако позже трансформировалась и не раз. Поэтому монархическая форма правления в Украине имеет основания, но смысла и реализации этого в современных условиях, в том ментальном состоянии, в котором на сегодняшний день находится украинская нация, пожалуй, уже нет. То есть основание было, мы в истории славные времена княжества, но, к сожалению, элиту было истреблено, так и государственность, и вся тяжесть безгосударственности возложили на плечи простых людей, которые на протяжении веков пронесли и сохранили идею величия. Но традиции монархии уже нет.

Какой факт в биографии Вышиваного тебя поразил больше всего?

На самом деле таких фактов очень много в судьбе этой незаурядной личности, но то, что меня, как гуцула, поразило больше всего, — то то, как Вильгельм фон Габсбург еще в 12-летнем возрасте, и об этом он писал в своих мемуарах, впервые услышал о горный народ гуцулов. А уже в 17-летнем возрасте на перекладных он приехал на Гуцульщине, в Жабье, и впервые в жизни увидел гуцулов, изучал их традиции, путешествовал. Увлекся их силой духа.

Это все сильно повлияло на него и не оставляет меня. Вышитый писал в своих мемуарах: «На 17 году жизни пришлось мне поехать в гуцульские горы. Ехал через Львов и Станислав инкогнито. Впечатление из гуцульских гор имел чудесное … В Ворохте встретил гýцула крестьянина … Я поселился у него. Ездил везде, ища украинских разбойников. Но напрасно. Это меня разочаровало. С тех пор я совершенно изменился и к Живца (город на территории современной Польши) вернулся другим, как выехал … »

Василий Вышиваный (Рождение: 10 февраля 1895, Лошинь, Хорватия. Смерть: 18 августа 1948, Киев), эрцгерцог Австрийский Вильгельм фон Габсбург из династии Габсбургов, полковник Легиона Украинских сечевых стрельцов, украинский военный деятель, дипломат, поэт, рассматривался как возможный кандидат на украинском престол в случае установления в Украине монархии. В 1947-м он был похищен советской секретной службой СМЕРШ, затем перевезен в Киев, в Лукьяновской тюрьме, где и умер от пыток и туберкулеза. Место захоронения неизвестно. Оперный проект «Вышиваный. Король Украины »инициировал Почетный консул Республики Австрия в Харькове Всеволод Кожемяка. Продюсер проекту — Александра Саенко. Музыку написала композитор Алла Загайкевич. На главную роль, Василия Вышиваного, приглашен известный актер театра и кино Вячеслав Довженко. Партия Вышиваного написана специально для его голоса.

Либретто Сергей Жадан допускает изменения, режиссерское вмешательство в литературный композицию?

К тому времени, когда я включился в работу, либретто «Вышиваного» уже было. Я деликатно обратился к Сергею Жадана, чтобы какие-то мои пожелания были включены. Сергей это сделал.

Те изменения, которые я хотел видеть, он и внес. Далее сказал: «Все, я сделал, теперь ваше дело, вы можете вмешиваться, изменять, я все понимаю!»

То есть Сергей Жадан в этом плане очень демократичный автор.

Первый опыт работы над оперой навевает: а) страх, б) панику, в) экстаз, г) стресс?

У меня, как ты знаешь, уже есть опыт работы с неклассическими формами оперы, я сотрудничал с композиторами из формации «Новая опера», Романом Григорива и Ильей Разумейко, в создании неооперы Hamlet и «Аерофонии» для открытия мультикультурного фестиваля Porto Franko. Да, это не опера в классическом понимании, конечно, хотя «Вышиваный. Король Украины »- тоже не классическая опера. Но скорее всего, скажу так: это навевает НЕ панику, не страх, это скорее стресс с признаками экстаза. Думаю, именно так!

К счастью, в проект собралась просто уникальная команда профессионалов. Хочу еще отметить труд Александры Саенко, продюсера оперы «Вышиваный. Король Украины », которая делает все возможное и невозможное, чтобы наша премьера состоялась.

Какая обстановка с финансированием Франковского драмтеатра в соответствии со статусом «Национальный»?

Ситуация сейчас очень несправедлива. Ситуация вопиющая. В первую очередь, повторюсь, есть несправедливость, которую проявляют государственные структуры — Министерство финансов, Кабинет министров. Знаю, что Минкульта нас поддерживает, а Министерство финансов и Кабмин проявляют ли равнодушие к этой проблеме, то просто некомпетентность или откровенное нежелание что-то делать. А в результате это проявляется в ужасной несправедливости в отношении граждан Украины — актеров и нашего театра, который должен предоставленный государством высокий статус «Национального», но не имеет обеспечения гарантированных государством обязательных финансовых выплат.

Можем сделать вывод, что государственные структуры действуют противозаконно.

Проблему финансового обеспечения статуса должен решить местные власти или премьер Шмыгаль, который, кстати, руководил полгода руководил Ивано-Франковской области перед переводом в столицу?

На самом деле, вопрос сейчас стоит о внесении изменений к дополнительному коэффициенту. Местная областная власть нас поддержала, вопрос пока за Кабинетом министров и за господином Денисом ШМЫГАЛЬ, который, когда был у нас председателем Ивано-Франковской ОГА, сам подавал эти документы на Кабинет министров. Сегодня — молчание.

Нынешний глава правительства полгода возглавлял Ивано-Франковщине

В Украине государство из добрых намерений системно решала поддерживать украинские театры, щедро предоставляя им статус «Национального» — Франковск, Днепр, Сумы, Молодой театр в Киеве. Но, к сожалению, все закончилось циркулярами, а ожидаемой финансовой за «национальный» статус театры так и не получили. То есть, очевидно, власть использовала театры в своих пиар-интересах, реальной помощи украинские художники так и не дождались. За этим — унижение статуса «Национальный», унижение достоинства украинских художников. Может театр в крайнем случае подать в суд на премьер-министра, если он системно бойкотировать вопрос финансовой поддержки театра, сегодня делает резонансные национальные сценические проекты?

Спрашиваешь, будем подавать в суд на шныряли за унижение достоинства статуса «Национального»? Я не могу сказать относительно суда, но что касается морального осуждения, то премьер-министр должен задуматься над тем, почему с его стороны такое равнодушие в этом деле. Потому что есть же документы, которые он подавал лично на своего предшественника господина Гончарука, как глава местной исполнительной власти с просьбой включить нас в Постановление по выплатам необходимых коэффициентов.

Ростислав Держипильский (фото: facebook)

Немного ранее украинские театры «хейтерилы» на чем свет стоит за оторванность от европейского контекста. Сейчас языки прикусили …

Я думаю, на сегодня это неактуально, поскольку сейчас украинский театр работает в европейском контексте. Присутствует там. Заметен. Есть интересные тенденции, движение в определенном направлении.

Во времена карантина актеры театра ни пытались бежать из труппы «на богатые села», где больше платят?

По богатых селах наши актеры ездят с представлениями, но продолжают честно и фанатично заниматься своей основной деятельностью.

Что нового может сказать популярен и актуален украинский режиссер, когда берет в разработку старую как мир шекспировскую трагедию «Ромео и Джульетта»?

До премьеры осталось несколько дней. И ночей. Оставим ответ на этот вопрос пока тайной.

Не будем говорить о нерожденного ребенка, которого мир увидит вот-вот.

Тебя, как популярную фигуру в Ивано-Франковске, часто пытаются втянуть-завербовать в перипетии политической жизни, особенно в периоды местных выборов?

Я бы сказал систематически. Но в последнее время, слава Богу, безуспешно.

Если нет вдохновения, где его искать режиссеру?

Ты сейчас поймал себя на этой мысли, что вдохновение будто нет. Есть большая усталость. Я считаю, что вдохновение — это не только создание определенной представления. Вдохновение — это желание делать успешным свой Театр. Красиво сажать деревья. Вдохновение — это иметь вокруг себя хороших людей, отбирать уникальных художников. И это одно из самых любимых моих занятий, которые и вдохновляют. Я как-то научился переключать вдохновения. А если говорить о сугубо профессиональный вдохновения — к режиссерской работе — я уже говорил как-то в одном интервью: мне очень помогают поездки другу на море, в дикие места.

Или хватало зарплаты в Ивано-Франковске французу Жюлю Одри в должности главного режиссера театра? Сейчас он в Париже …

Очевидно, что не хватало. Если бы господин Шмыгаль довел до логического завершения начатое дело, как премьер-министр, то и француз Жюль Одри, и многие другие феноменальных актуальных театральных историй делались в Франковском Национальном драмтеатре не из сверхдержавы и не с ужасными переутомление коллектива, а был бы здоров процесс живого творчества.

Пять прилагательных, которые исчерпывающе характеризуют труппу Франковского Национального театра?

Отчаянные, мегаталановити, бесстрашные, пассионарные, патриотические.

Олег Вергелис, для «Главкома»