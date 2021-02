Португальский футболист Криштиану Роналду стал первым человеком, который сумел набрать 500 000 000 подписчиков в социальных сетях. У него 261 000 000 фолловеров в Instagram, 148000000 в Facebook и 91000000 в Twitter. 36-летний португалец является нападающим итальянского клуба «Ювентус». Свою профессиональную карьеру он начинал в португальском «Спортинга», впоследствии перешел в английский «Манчестер Юнайтед», позже — в испанского «Реала» из Мадрида.

Cristiano Ronaldo has become the first person to hit 500 million followers across social media