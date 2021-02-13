В течение июня-декабря 2020 комплексы автофиксации обнаружили 1210612 нарушений правил дорожного движения. Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Он отметил, что уже оплачено 1062980 штрафов на сумму 192 612 300 грн. По данным министра, 1351 постановление касалось лиц, которые ввезли транспортное средство с иностранной регистрацией. «Своевременно было уплачено около 83% штрафов, и из них 90% были уплачены за« льготному тарифу », то есть в объеме 50% при уплате в течение 10 банковских дней. С 15 февраля камеры автофиксации начинают фиксировать также нарушения проезда полосой общественного транспорта », — написал Криклий. Он добавил, что в прошлом году Мининфраструктуры через Государственное агентство инфраструктурных проектов передало МВД 220 комплексов автофиксации нарушений правил дорожного движения. В этом году планируется закупить и передать еще 125. К слову, ранее в сети показали, как изобретательный водитель спрятал от автофиксации номера автомобиля. Отметим, что еще недавно в полиции предупреждали, что водителям все равно придется нести ответственность как и за нарушение ПДД, так и за сокрытие номера. Напомним, 1 июня система автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД заработала в Киеве и на автомагистралях Киевской области. Камеры установлены в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. Владельцы автомобилей в Украине уже начали получать штрафы с камер автофиксации, называемые в народе «письмами счастья». Сообщение о нарушении правил дорожного движения поступают зарегистрированным автовладельцам. На них показаны фото, видео и место нарушения ПДД. Также есть предложение оплатить штраф с 50-процентной скидкой. Система автоматической фотовидеофиксации должна была начать работу 1 мая, но ее отложили из-за карантина. «Главком» рассказывал, как будет осуществляться контроль дорожного движения и ожидает нарушителей.

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