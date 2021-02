Жена експрезидента США Дональда Трампа Мелания Трамп сообщила об открытии «Офиса Меланку Трамп». Об этом Мелания Трамп написала у себя в Twitter. «Мелания Трамп объявляет об открытии Офиса Мелании Трамп. Следите за новостями и обновлениями этой учетной записи », — говорится в сообщении.

Mrs. Melania Trump is announcing the opening of The Office of Melania Trump. Please follow this account for news and updates. — Office of Melania Trump (@OfficeofMelania) February 12, 2021