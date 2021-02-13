Жена експрезидента США Дональда Трампа Мелания Трамп сообщила об открытии «Офиса Меланку Трамп». Об этом Мелания Трамп написала у себя в Twitter. «Мелания Трамп объявляет об открытии Офиса Мелании Трамп. Следите за новостями и обновлениями этой учетной записи », — говорится в сообщении.

Mrs. Melania Trump is announcing the opening of The Office of Melania Trump. Please follow this account for news and updates. — Office of Melania Trump (@OfficeofMelania) February 12, 2021

Ранее CNN сообщал, что Мелания Трамп намерен открыть офис в Палм-Бич, чтобы поддерживать свою инициативу «Будь лучшим» (Be best), в рамках которой она пропагандировала здоровый образ жизни среди детей и подростков. В частности, политика бывшей первой леди была направлена на пропаганду безопасного использования интернета, а также борьбу с наркотической и медикаментозной зависимости. По данным американских СМИ, после ухода Дональда Трампа с поста главы государства, его жена проводит время в спа-салонах загородного клуба во Флориде, а также встречается с родителями и ужинает со своим мужем во внутреннем дворике.