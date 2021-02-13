В Украине изменили порядок учета стажа при расчете пенсий для тех украинском, которые работали на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей до 2004 года. Об этом говорится в постановлении правления Пенсионного фонда №21-1, которое вступило в силу с января 2021-му.

(для просмотра нажмите на изображение) Теперь, согласно новой процедуре, подтверждать периоды работы, которые засчитываются в трудовой стаж для начисления пенсии, нужно будет также и лицам, работавшим в период до 1 января 2004 года на предприятиях, расположенных на временно оккупированной территории, и если в трудовой книжке есть записи с исправлением или недостоверные или неточные записи о периодах работы. До внесения изменений такое подтверждение требовалось лишь для назначения пенсии на льготных условиях или за выслугу лет в случае ликвидации предприятия, учреждения, организации без определения правопреемника. Такая функция возложена на специальные комиссии, которые создаются при главных управлениях Пенсионного фонда Украины. С заявлением о подтверждении стажа работы заявитель может обратиться к любому территориального органа Пенсионного фонда независимо от территории обслуживания этого органа. Д в формы Заявления о подтверждении стажа работы, согласно внесенным изменениям изложены в новой редакции, добавился новый документ — акт опроса свидетеля.

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