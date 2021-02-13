За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 5182 новых случая коронавирусной болезни Covid-19. В частности, вчера заболели 330 детей и 226 медработников. По этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов Также за минувшие сутки были госпитализированы 1889 человек с диагнозом коронавирус. От осложнений болезни умерли 111 пациентов. Выздоровели течение минувших суток 6144 человека. Осуществлен тестирований за сутки — 40806 (в частности методом ПЦР — 25059, методом ИФА — 15747). За все время пандемии в Украине:

заболело — 1268049 человек;

выздоровели — 1112299 человек;

летальных исходов — 24 285;

проведения ПЦР-тестов — 6525209.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (668), Закарпатской (485), Черновицкой (384), Винницкой (365) и Львовской (329) областях.

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Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 4773 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19. В частности, вчера заболели 326 детей и 212 медработников. За прошедшие сутки были госпитализированы две тысячи людей с диагнозом ковид. От осложнений болезни умерли 116 пациентов. Выздоровели течение минувших суток 7211 человек.