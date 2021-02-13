Сенаторы США призвали президента страны Джо Байдена ввести анонсированы в январе санкции против достройки и ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в письме, которое отправили Байдена в пятницу, 12 февраля, сенатор-республиканец Джим Риш и его коллега-демократ Джин Шейхин. «Мы с нетерпением ждем возможности сотрудничать с вами, чтобы положить конец этому опасному проекту», — говорится в письме. Оба сенатора выразили обеспокоенность сообщениями прессы о том, что правительство Германии предлагал Вашингтону «пренебречь санкциями, предусмотренными законом». В свою очередь представитель Госдепартамента США подчеркнул, что запуск газопровода стал бы «плохой сделкой» для Европы.
В США заявляют, что новый газопровод усилит зависимость ФРГ от российского газа и нанесет вред Украине. Критики в свою очередь указывают, что США, опираясь «Северному потоку-2», всего лишь хотят обеспечить экспорт собственного сжиженного газа в Европу по максимальной цене. Как сообщалось ранее, Госдеп США допустил новые санкции против «Северного потока-2».