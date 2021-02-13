Сенаторы США призвали президента страны Джо Байдена ввести анонсированы в январе санкции против достройки и ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в письме, которое отправили Байдена в пятницу, 12 февраля, сенатор-республиканец Джим Риш и его коллега-демократ Джин Шейхин. «Мы с нетерпением ждем возможности сотрудничать с вами, чтобы положить конец этому опасному проекту», — говорится в письме. Оба сенатора выразили обеспокоенность сообщениями прессы о том, что правительство Германии предлагал Вашингтону «пренебречь санкциями, предусмотренными законом». В свою очередь представитель Госдепартамента США подчеркнул, что запуск газопровода стал бы «плохой сделкой» для Европы.

На этой неделе немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) опубликовала письмо вицеканцлером Олафа Шольца, который он отправил в августе 2020 году в администрацию президента Дональда Трампа. Шольц предлагал инвестировать миллиард бюджетных евро в сооружении в Германии терминала для приема американского сжиженного природного газа (СПГ) — в обмен на отказ США вводить санкции против «Северного потока-2».

В США заявляют, что новый газопровод усилит зависимость ФРГ от российского газа и нанесет вред Украине. Критики в свою очередь указывают, что США, опираясь «Северному потоку-2», всего лишь хотят обеспечить экспорт собственного сжиженного газа в Европу по максимальной цене. Как сообщалось ранее, Госдеп США допустил новые санкции против «Северного потока-2».

Читайте также:

Bloomberg: новое правительство Германии может остановить «Северный поток-2»