Погода в Украине в субботу, 13 февраля, будет преимущественно облачной, лишь в некоторых регионах будет падать снег. Синоптики прогнозируют похолодание, которое зайдет практически на всю территорию страны. Также стоит ожидать сильные ветры. Холоднее всего будет в северных областях. Там температура опустится до -11 …- 13 градусов. На западе Украины облачно, снег, метель, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м / с, порывы 15-20 м / с. Температура воздуха ночью -10 … -15 градусов, днем -6 … -11 градусов. В Карпатах снег, метель, температура ночью -16 … -21 градусов, днем -18 … -21 градусов. На севере Украины облачно, снег, метель, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м / с, порывы 15-20 м / с.

Прогноз погоды в Украине на 13 февраля

Напомним, 8 февраля «Укрзализныця» призвала украинский выбирать для путешествий на этой неделе поезда. Там сообщили, что несмотря на непогоду, ни один рейс пассажирского поезда не отменен и не перенесен.

12 февраля в Украине, кроме юго-востока и востока, ожидаются метели, снежные заносы, на дорогах гололедица.

С 15 по 18 февраля в Украине ожидается сильное похолодание, достигать -25 ° … -30 ° в северных регионах страны. Напомним, синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Голеня сообщила, что с 20 февраля морозы начнут отступать. Можно ожидать незначительную оттепель.

Температура воздуха ночью -10 … -15 градусов, днем -8 … -13 градусов. В центре Украины облачно, снег, метель, на дорогах гололедица, ветер западный, 7-12 м / с, порывы 15-20 м / с. Температура воздуха ночью -10 … -16 градусов, днем -7 … -13 градусов. На востоке Украины облачно, небольшой снег, на дорогах местами гололед, ветер юго-западный, 7-12 м / с, порывы 15-20 м / с. Температура воздуха ночью -8 … -13 градусов, днем -6 … -12 градусов. На юге Украины облачно, без существенных осадков, ветер западный, 7-12 м / с, порывы 15-20 м / с. Температура ночью -8 … -14 градусов, днем -3 … -9 градусов. В Крыму облачно, без существенных осадков, ветер западный, 7-12 м / с, порывы 15-20 м / с. Температура воздуха ночью -7 … -12 градусов, днем -3 … -8 градусов.