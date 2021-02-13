«Слуги народа» соберутся по вопросу Александра Дубинского еще раз. Они рассмотрят смене главы Киевской областной ячейки партии из-за санкций США. Об этом шла речь в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера». Фракция «Слуга народа» на своем заседании в понедельник проголосовала за исключение из своих рядов нардепа Александра Дубинского. «Я знаю, что сейчас в партии будет в ближайшие дни какие-то сборы по этому поводу, они будут решать вопрос именно в отношении председателя Киевского областного отделения партии« Слуга народа ». Там уже партия решит. Я так понимаю, что вопрос к этому (снятие Дубинского с должности — ред.) Есть, так и будет собираться партия », — сказал Тимошенко. Напомним, исключение нардепа Дубинского из фракции СН поддержали более 180 народных депутатов. Голосование проходило в формате сбора подписей. Напомним, что народный депутат Александр Дубинский официально исключили из фракции «Слуга народа» на заседании парламента 2 февраля. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков зачитал сообщение о том, что Дубинский больше не является представителем фракции СН. Дубинский считает такой шаг безответственным, безосновательным, аморальным и унизительным для страны. Об этом скандальный депутат написал на своей странице в сети Facebook, в котором обозвал бывших соратников трусами и негодяями.