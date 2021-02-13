В понедельник, 15 февраля, на сороковой день после Рождества Христова, православные христиане празднуют Сретение Господне — один из 12 главных церковных праздников, кроме того именины празднуют мужчины по имени Василий.

Об этом рассказывает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

В этот день в церквях святят воду и свечи. Освященные на Сретение свечи называются «громничну», так как их зажигают и ставят перед образами во время сильной грозы, чтобы предохранить людей от грома. Если человек боится молнии и грозы, то свеча способна утолить страх.

Вода, освященная на Сретение Господне, считается целебной. В древности ею натирали больные места.

В народе верят, что на Сретение зима отправляется туда, где было лето, а лето туда, где была весна. Зима и лето встречаются и спорят между собой за то, кто еще останется хозяйство. Если к вечеру потеплеет, то выиграло лето и скоро придет настоящая теплая весна. Если вечером стало холоднее, то зима останется еще на некоторое время.

Народные приметы на 15 февраля

На Сретение тепло и солнечно — весна будет теплой.

В этот день идет снег — весна будет затяжной и дождливой.

Если на Сретение под крышами виднеются сосульки, то будет хороший урожай кукурузы.

Вода капает с крыш — будет затяжная весна, если тепло, а с крыш не капает — весна будет ранняя и сухая.

Если в этот день нет солнца — ожидай суровых морозов.

На Сретение холодно — скоро начнется теплая весна.

Что нельзя делать 15 февраля

На Сретение нельзя ругаться, ссориться, убирать, вышивать и стирать одежду.

В этот день советуют отправляться в большое путешествие. Существует такая пословица: «На Сретение отправишься в путь — скоро домой не вернешься».

Напомним, ранее мы рассказывали о истории Сретения Господня, которая уходит корнями в событие, которое произошло в самом начале истории Нового Завета.

Также НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала для вас видеопоздравления и музыкальные открытки, которые порадуют близких людей в день Сретения Господня.