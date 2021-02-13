За прошедшие сутки, 12 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС. Неподалеку Водяного, что на Приазовье, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. У Павлополь, на этом же направлении, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Его оперативно доставили в лечебное учреждение, где воину оказывается необходимая медицинская помощь. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», российско-оккупационные войска дважды применили беспилотный летательный аппарат и сбросили два выстрела ВОГ-17 у позиций Объединенных сил недалеко от населенного пункта Золотое-4. А вблизи Новолуганское украинские защитники зафиксировали пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, вовремя было подавлено с помощью средств радиоэлектронной борьбы. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ. В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, за минувшие сутки, 12 февраля, представители Национальной полиции Украины из состава ОС зафиксировали 78 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 4643 транспортных средства и 4117 человек. На причастность к вооруженных формирований Российской Федерации в территориальные подразделения доставлялись четыре человека. За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» на временно оккупированную территорию Украины проследовало 857 человек, на подконтрольную Украины территорию прибыло 442 человека. Через КПВВ «Новотроицкое» — 94 и 78 человек соответственно.