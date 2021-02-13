В ОБСЕ и ООН признали, что украинская власть намеренно саботирует реализацию Минских соглашений. Об этом на своей странице в Facebook заявил политический обозреватель Сергей Розенбаум:

«Наступила шестая годовщина с момента подписания Минских соглашений. И то, о чем постоянно говорит оппозиция, оппозиционные телеканалы и эксперты, признали и ООН с ОБСЕ: украинская власть полностью провалила реализацию договоренностей, которые должны были быть направлены на установление мира на Донбассе. Более того: вскрылось их тотальное вранье.

Так, спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в контактной группе Хайди Грау на заседании Совета Безопасности ООН, приуроченном к шестой годовщине подписания минских договоренностей, констатировала, что «к сожалению, переговоры в контактной группе к настоящему времени зашли в тупик». Это подтвердил и постпред РФ при ООН Василий Небензя, отметив, что Киев до конца не выполнил ни одного пункта комплекса мер по выполнению Минских соглашений. «Мы вынуждены констатировать, что упорное нежелание Киева выполнять обязательства по комплексу мер не скрывается уже даже на уровне украинского руководства», — сказал он.

А председатель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Яшар Халит Чевик, рассказал, что только в прошлом году, из-за бездеятельности (а может и намеренного вредительства) украинских властей, только за прошлый год 24 гражданских лица погибли и 107 получили ранения. Из них восемь погибли и 32 были ранены после дополнительных мер по поддержанию перемирия в конце июля. С 27 июля 2020 года в общей сложности зафиксировано 8611 нарушений. По состоянию на 31 декабря 2020 года количество нарушений составляло 5101.

Но уже в начале 2021 года Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала более 3 тысяч обстрелов! При этом никто из представителей этой организации не подтвердил того, что нам усиленно льют в уши Банковая, а именно что обстрелы якобы велись только «той стороной».

И, как вишенка на торте: Яшар Халит Чевик заявил, что за время его работы в качестве руководителя миссии ОБСЕ «не было НИ ОДНОГО СЛУЧАЯ сообщений от наблюдателей о российских солдатах»!!! При этом, по его словам, наблюдение велось «на всех территориях, где это было возможно».

Видите, как легко вскрылись вранье и попытки оправдать собственную неэффективность украинской власти? Интересно, хватит ли у Зеленского или верных ему Арестовичей, Кравчуков и прочих маргиналов обвинить главу миссии ОБСЕ в «пророссийской позиции»?

Интересно, как после этих фактов будут чувствовать себя представители Берлина и Парижа, поддакивающие Зеленскому в заявлениях о «российской агрессии на Донбассе»? И я полностью согласен с Василием Небензей, назвавших их «соучастниками», а не «посредниками».

Я рад, что риторика двух глобальных организаций: ООН и ОБСЕ в отношении украинской власти начинает меняться. Она становится жестче и резче. Это видно по заявлению замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

«Минские соглашения остаются единственным согласованным механизмом для мирного урегулирования конфликта на восточной Украине, и мы призываем стороны исполнять все элементы этих соглашений», — сказала она. ДиКарло также призвала (по факту, ткнула носом) украинскую сторону открыть дополнительные пункты пересечения линии соприкосновения, часть которых не функционировала из-за пандемии коронавируса. Ведь, по данным ООН, более 3,4 млн человек в зонах конфликта на юго-востоке Украины нуждаются в гуманитарной помощи, из них более половины — женщины.

И ОБСЕ, и ООН все четче понимают, что украинская власть в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе, их держит, простите, «за лохов». И я очень надеюсь, что уже скоро ни Зеленскому, ни его компашке не удастся отвертеться от ответственности, откровенно саботируя Минские соглашения, скрываясь за уютными и привычными обвинениями России в агрессии на востоке Украины».