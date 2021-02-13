В Одесской области женщина застрелила собаку. Об этом сообщает общественная зоозащитная организация Закон природы. Инцидент произошел в селе Красноселка. «Женщина убила соседскую хаски за то, что та воровала кур … Лицо, совершившее убийство, сфотографировала труп собаки и сбросила фого в вайбер чат села. После того, как в чате поднялась буря критики и угроз, автор удалила фото и быстро убрала тело расстрелянной животные », — сказано в сообщении.

Напомним, в экопарка «Медвин», что находится в селе Медвин Богуславского района Киевской области,

семью. Людям удалось убежать, но животные изуродовали авто.

В то же время ряд местных жителей говорят, что кур задушила лисица, а не собака. На место происшествия уже выехали полиция и волонтеры из Одессы. К слову, после смерти хозяина собака американского бизнесмена Билла Доррис (Bill Dorris) получила в наследство пять миллионов долларов.стадо бизонов и зубров напала на